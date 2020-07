Sancar: Evlerde sızlanarak kötülüğü durduramayız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay’da yaptığı konuşmada, ” Bu iktidar bu ülkeye pek çok alanda kötülükler yaşatıyor. Biz kötülüğe itiraz ediyoruz ama iyiyi de iyiliği de inşa etmek lazım” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokrasi Buluşmaları kapsamında, Hatay’da “Halklar ve İnançlar Buluşması” gerçekleştirdi.

Buluşmaya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, DTK Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Evgin Türker, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, ESP MYK ÜyesiÇiçek Otlu, SODAP Temsilcisi Ersin Çatalkaya, HDP MYK, PM üyeleri ile milletvekilleri katıldı.

Ayrıca Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü, Antakya İmam Ali Derneği, Hatay Vakıflı Ermeni Cemaati, Reyhanlı Çerkesya Hareketi, Nor Zartonk, Samandağ Hristiyan Cemaati, Demokratik Alevi Dernekleri, Dersimli Ermeniler Derneği, Jineps, Türkmen Köyü Kızılkaya Yenidünya Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ABF, DİAYDER/DİK, Kilikya Nehir Derneği temsilcileri ve bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP eski milletvekili Hilmi Yarayıcı ile HDP Adana, Mersin, Adıyaman il-ilçe yöneticileri de yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın etkinlikte yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu iktidar bu ülkeye pek çok alanda kötülükler yaşatıyor. Saydığımız her bir başlık aynı zamanda kötülük politikası alanı olmuş durumda.

Biz kötülüğe itiraz ediyoruz ama iyiyi de iyiliği de inşa etmek lazım. Bu buluşmaların amacı tam da budur. Bu buluşmalarla biz yeniyi iyilik ve adalet temelinde, vicdan ve özgürlük temelinde çoğulculuk ve eşitlik temelinde kurmak için ortak güç yaratma arayışındayız.

“Yeni bir demokrasi gücü yaratılmalı”

Biz istiyoruz ki bu buluşmalar yeni bir demokrasi gücü yaratsın. İşte bu buluşmamızın da konusu ‘Halkların özgürlüğü inançların eşitliği’ ama amacı aynı.

Amacı halkların özgürlüğü ve inançların eşitliği için bir ortak güç yaratma arayışını güçlendirmek, bir ortak güç yaratma arayışını daha da ileri taşımaktır.

Hedefe biraz daha yürümektir. Bekleyerek sadece bulunduğumuz odalarda, parti ve dernek binalarında, evlerde sızlanarak bu kötülüğü durduramayız. Bu iktidar bir yandan savaş politikalarını bütün bölgeye yaymaya azmetmiş görünüyor.

Yanı başımızda Suriye’de 8 yıldır devam eden savaşın acı bilançosu her gün karşımıza yeniden geliyor. Ama herhalde bu bilançoyu bu acıyı en çok hisseden şehirlerin başında Antakya geliyor.

“Savaş oyunları tezgahlanıyor”

Sadece Suriye savaşı değil şimdi yeni bölgelerde savaş oyunları tezgahlama peşine düşen bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. Eğer hep birlikte barış için bir araya gelmezsek bu politikalar daha binlerce, on binlerce insanın canına, on yıllar sürecek yaraların açılmasına yol açacaktır.

O nedenle bizim acil ihtiyacımız barışın gücünü oluşturmak, sesini yükseltmektir. Barış sadece bu toprakların meselesi değildir. Türkiye’de çok derin bir barış meselesi var. Bu barış meselesi Kürt sorunu ile bağlantılıdır. Kürt sorununda demokratik çözüm bu ülkede barış için vazgeçilmez şarttır.

“Korkuya teslim olmayalım”

Bu iktidarın zihniyeti her gün farklı uygulamalarla ortaya çıkan bir ayrıştırma, düşmanlaştırma ve tekleştirme zihniyetidir. Böyle bir anlayışı ayakta tutabilmek için başvurabilecekleri en etkili yöntem korku salmaktır.

Ama eğer korkuya teslim olursak umutlarımızı kaybederiz. Korkuya teslim olursak vicdanlarımızı kaybederiz. Korkuya teslim olursak kendimizi kaybederiz. Korkuya karşı çıkmak haysiyete sahip çıkmakla eş anlamlıdır.

Bu nedenle çağrımız samimi bütün inananlaradır. Her dilden her dinden her mezhepten her inançtan gelin inançlarımızın kaynağını oluşturan o zulme karşı çıkma ruhunu ortaklaştıralım.

Evet eğer bunu başarabilirsek o zaman Sünnilik adına Aleviliğe zulmü de kaldırırız Müslümanlık adına diğer inançlarla, dinlere Musevilere, Hıristiyanlara, Êzidiliğe zulmü de ortadan kaldırırız.” (RT)

http://bianet.org/bianet/siyaset/227660-sancar-evlerde-sizlanarak-kotulugu-durduramayiz