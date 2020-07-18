Rusya’dan Ermenistan-Azerbaycan Çatışması Gölgesinde Tatbikat

Rusya, Kafkasya bölgesindeki iki komşusu Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde, askeri tatbikat düzenliyor. Tatbikata 150 bin asker ve 400 uçak katılıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede tatbikatı, ‘’Rusya’nın güneybatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yapılan rutin bir tatbikat’’ olarak niteledi. Rus bakan tatbikatın iki ülke arasındaki çatışmalarla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında 32 yıldır anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde son bir hafta içinde yine çatışmalar yaşanmış, çatışmalarda her iki taraftan da en az 12 asker ölmüştü.

İki ülke arasındaki gerilim, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Azerbaycan Savunma Bakanı Sakir Hasanov arasındaki telefon görüşmesinin gündemiydi.

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya her iki tarafa da itidal ve ateşkes çağrısı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Moskova’nın arabulucu rolü üstlenmeye hazır olduğu belirtildi.

Azerbaycan’dan nükleer santral tehdidi

İki ülke birbirini, askeri hedefleri ve köyleri vurmakla suçluyor. Azerbaycan, Mingeçevir Baraj Gölü ya da kendisine ait başka stratejik hedeflerin vurulması halinde, Ermenistan’ın Metzamor nükleer santralını vurma tehdidinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın hem kendi ülkesine hem de küresel güvenliğe bir tehdit olduğunu savundu. Nükleer santrallarından birine yönelik saldırı tehdidini ‘’terör tehdidi’’ olarak niteledi.

Rusya, Güney Kafkasya bölgesinde stratejik bir ortak olarak gördüğü Ermenistan’a silah da sağlıyor.

1988’de Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Ermenistan, Azerbaycan’dan toprak talep etmeye başlamıştı. İki ülke arasında 1992 yılında çıkan savaşta Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın da içinde bulunduğu Azeri topraklarını işgal etmişti.

Dağlık Karabağ Azerbaycan toprakları içinde; ancak bölgenin yönetimi savaşın bittiği 1994’ten bu yana Ermeni ayrılıkçıların ve Ermeni ordusunun elinde.

https://www.amerikaninsesi.com/a/rusyadan-ermenistan-ve-azerbaycan-catismasi-golgesinde-tatbikat/5508108.html