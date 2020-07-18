Paşinyan: “Metsamor Nükleer Santralini vurma tehdidi, insanlığa karşı bir suçtur”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada Azerbaycan’ın, sadece Ermenistan için değil, tüm dünyanın güvenliği için tehlike yarattığını vurguladı.

Paşinyan, “Azerbaycan’ın resmi temsilcisi ülkesinin, Metsamor Nükleer Santralini vurabileceğini günler önce net bir şekilde açıkladı. Tabi ki Ermenistan, Metsamor Nükleer Santrali dahil kendi güvenliğini koruyabilir, ancak bu açıklama, kuşkusuz ki insanlığa karşı yönelik bir suç olarak değerlendirilmeli, çünkü bu, insanlığa karşı terör eylemi işleme tehdididir, dolayısıyla gerekli uluslararası tepkiyi alarak araştırılması gerek” ifadelerini kullandı. Ermenistan sınırlarına karşı Azerbaycan’ın saldırısına da değinen Başbakan, Azernaycan’ın, kendisiyle askeri alanında işbirliği yapan ülkelere de kendi eylemleriyle zarar verdiğini vurguladı, çünkü son hafta içerisinde tüm dünyada vurulması imkansız sayılan birtakım askeri araçlar Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından vuruldu. Azerbaycan’ın, kendi başarısızlığını örtbaş ederek Ermenistan’ı, Azerbaycan’da bulunan uluslararası enerji altyapılarını vurmaya hazırlandığına dünyayı inandırmaya çalıştığını belirten Paşinyan, Ermenistan’ın böyle bir imkanı her zaman da olduğuna, ancak benzeri bir niyeti hiçbir zaman olmadığına dikkat çekti.

Başbakan, “Azerbaycan, Ermenistan’ı global bir tehlike olarak göstermeye çalışıyor. Ancak bizim böyle bir amacımız hiçbir zaman olmadı, çünkü siyasi gündemimizde, bölgede ve dünyada ekonomi, siyaset, askeri ve günvenlik açısından istikrarsızlık ve tehdit yaratma hedefi asla olmadı, yoktur ve olmayacak da. Tek hedefimiz, kendi egemenlğimizi, sınırlarımızı, ülkemizi ve halkımızı korumak, ayrıca küresel güvenliği sağlamaktır. Azerbaycan’ın ise, sadece Ermenistan için değil, küresel güvenlik için de tehlike yarattığını son günlerde net bir şekilde gördük” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI