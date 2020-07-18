Lavrov, yeni Azeri mevkidaşı Bayramov’la Ermenistan sınırındaki gerilimi konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün göreve başlayan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı‘nın açıklamasına göre Lavrov ve Bayramov, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son günlerde tırmanan gerilimi istişare etti.

Lavrov, Bayramov’u yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken taraflar, Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini daha da geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.

Lavrov ve Bayramov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele de dahil olmak üzere iki ülkenin ortak gündemindeki konularda yakın işbirliğini devam etme konusunda mutabakat sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda gerilim başladığında makamında bulunmadığı için sert şekilde eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’u dün görevden almıştı.

https://tr.sputniknews.com/politika/202007181042478815-lavrov-yeni-azeri-mevkidasi-bayramovla-ermenistan-sinirindaki-gerilimi-konustu/