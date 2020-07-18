Ermenistan Parlamentosu Başkanı AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı’na Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği saldırıların detaylarını açıkladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Georgi Tsereteli ile telefon görüşmesinde bulunarak geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın kuzey-doğu bölgesine Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği saldırıların detaylarını açıkladı.

Ararat Mirzoyan, Facebook sayfası üzerinden şu açıklamayı yaptı: “AGİT Dönem Başkanı’nın dikkatini Türkiye’den gelen açıklamalara da çekip bu beyanatların, bütün coğrafya için tehlikeli olduklarının altını çizdim.

Görüşmede, Ermenistan Cumhuriyeti yöneticilerinin, durumu barış yoluyla düzenlemek istediklerini bir kez daha ifade ettim. Ermenistan yöneticilerinin, vatandaşlarının fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla ellerinden geleni yapacağını da vurguladım.”

Ermenistan Kamu Radyosu