Ermenistan Başbakanı: Azerbaycan’ın agresif politikası, Ermenistan’ı Karabağ konusunda tek taraflı tavizler vermek zorunda bırakamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Komisyonu’nun toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan: “Azerbaycan’ın agresif politikası, Ermenistan’ı Yukarı Karabağ konusunda tek taraflı tavizler vermek zorunda bırakamaz” diye beyan etti.

Pandemi nedeniyle çeşitli alanlarda ortaya çıkan zorluklar konusuna da değinen Pashinyan’ın belirttiğine göre barışın korunması ve silahlı çatışmaların durdurulması, salgınla mücadele etmek için önemli bir önşarttır.

Ermenistan Başbakanı: “Bilindiği üzere, pandemi koşullarında silahlı çatışmaları durdurma çağrılarını görmezden gelen Azerbaycan, Ermenistan’ın devlet sınırının kuzey-doğu yönünde savaş hareketleri başlattı. Elbette ki, Ermenistan Azerbaycan’ın bu provokasyon eylemlerine yanıt vermeliydi” diye açıkladı.

Ermenistan Kamu Radyosu