Azeri büyükelçi: Ermenistan, Rusya’yı çatışmaya çekmek istiyor

Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Erivan’ın Rusya’yı ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerini Azerbaycan ile çatışmanın içine çekmeye çalıştığını ve sınırda tırmanan gerginliğinin bundan kaynaklandığını belirtti.

Rus RBK gazetesine konuşan Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Erivan’ın Rusya’yı ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerini Azerbaycan ile çatışmanın içine çekmeye çalıştığını ve geçen pazardan beri sınırda tırmanan gerginliğinin bundan kaynaklandığını ifade etti.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Azeri diplomat, “Bu, KGAÖ ülkelerini ve her şeyden önce bloğun ana üyesi olarak Rusya’yı bu çatışmaya dahil etmeye yönelik bir provokasyon, zira Dağlık Karabağ ile temas hattında değil, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gerçekleşti” diye konuştu.

Azerbaycan tarafının sınırın bu bölgesinde son 2 yıl içinde Ermeni tarafından yapılan 10 binden fazla ateşkes ihlali tespit ettiğine dikkat çeken Bülbüloğlu, “Ancak bunlar ufak çatışmalardı, tek tük ateş açılıyordu, bazen de sınır ihlalleri yapılıyordu, bu girişimler elbette ki önleniyordu. Ancak Rusya’nın ve diğer pek çok ülkenin arabuluculuğuna rağmen 5 gündür aralıksız devam eden çatışmalar, şimdiye kadar olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın gerginliğin tırmanmasına ilgi duymadığını ve ekonomik gelişiminin seviyesini olduğu gibi yüksek tutmak istediğin vurgulayan büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz barışçıl çözüme ilgi duyuyoruz, ancak bunun için işgalci askeri birlikler çekilmeli. O zaman Dağlık Karabağ’ın statüsü ile ilgili görüşmeler başlayacak. O zaman bir takım uzlaşmalar hakkında görüşülebilir. Peki bugün ne tür bir ulaşma üzerinde konuşulabilir? Ne yapmalıyız, toprağımızı mı vermeliyiz? Neredeyse tüm dünya ülkeleri Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyor. Dağlık Karabağ’ı ise hiç kimse tanımıyor. BM Güvenlik Konseyi’nin birliklerin derhal çekilmesi çağrısı içeren 4 kararı var.”

BAKÜ’DEKİ PROTESTOLAR

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ müzakerelerinin aynı noktada kalmaya devam etmesinden yorulduğunu, Salı gecesi Bakü’de yapılan protesto gösterilerinin de bundan kaynaklandığını söyleyen diplomat, şöyle devam etti:

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Minsk grubunda üç eş başkan var, bu kişiler gelip gidiyor. Diplomatlar, politikacılar olarak biz, çalıştıklarını anlıyoruz, ancak toplumda Minsk grubunun çalışması ile ilgili çok büyük bir memnuniyetsizlik söz konusu. Ne zamana kadar havanda su dövülebilir? Ciddi kişiler, diplomatlar gelip gidiyor, fakat sorunun çözümü yerinde sayıyor.

Gösteride derhal savaş ile ilgili sloganlar atıldı. İnsanlar toprakların işgalinden ötürü kızgınlık duyuyor. Peki ne yapmalılar? Diyorlar ki, sonuna kadar gidelim. Bu, toplumdaki ruh halinin önemli bir göstergesidir. Bu, Azerbaycan halkının topraklarının kaybını asla kabullenmeyeceğinin göstergesidir.” (HABER MERKEZİ)

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