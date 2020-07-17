Kutsal Kabir Kilisesi, Salgın Nedeniyle Yeniden Kapatıldı

İsa Mesih’in çarmıha gerildiği ve dirildiği bölgeyi kapsayan Yeruşalim’deki Kutsal Kabir Kilisesi kapılarını devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Cuma günü cemaate yeniden kapattı.

Kısıtlamaların başlangıçta bir hafta sürecek olmasına rağmen, Mart ayından itibaren iki ay boyunca kapalı kalan kilisede, daha büyük bir enfeksiyon dalgasının önlenmesi amacıyla tedbirler genişletiliyor.

Kutsal Kabir Kilisesi’nin ne kadar süre kapalı kalacağı veya hizmetlerinin kapalı kapılar ardında devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Batı Şeria bölgesi, salgının başlangıcından bu yana en ölümcül gününü 5 vefat ve 331 yeni vaka haberiyle Cuma günü yaşadı. Aynı gün İsrail Sağlık Bakanlığı ise, salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek sayı olan 1,684 yeni vaka haberini duyurdu. (orthochristian)

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