Kremlin: Putin, Güvenlik Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginliği konuştuklarını söyledi.

Putin’in Güvenlik Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştüğünü ifade eden Peskov, “Devam eden gerginlikle ilgili derin endişelerini belirterek, tarafların derhal ateşkese riayet etmesi gerektiğini ifade ettiler” dedi.

Peskov ayrıca görüşmede gerginliğin giderilmesi için arabulucu olmaya hazır olunduğu da dile getirildiğini aktardı.

Putin ayrıca Güvenlik Konseyi’ni Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed el Nahyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgilendirdi.

Toplantıda yer alan isimler ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov‘du.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202007171042475330-kremlin-putin-guvenlik-konseyi-ile-azerbaycan-ermenistan-gerginligini-konustu/