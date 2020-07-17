HDP, 4 partinin Azerbaycan-Ermenistan bildirisini neden imzalamadığını açıkladı

HDP Grup Başkanvekili Oluç, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde esas politikanın, iki tarafı da müzakere masasına oturtmaya yönelik olması gerektiğini belirtti.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te 4 partinin imzasını taşıyan Azerbaycan-Ermenistan bildirisine partisinin neden imza atmadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi dindirmek, barışçıl çözümlerin üretilmesine katkı sunmak gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Azeriler ve Ermeniler bu coğrafyanın kadim halklarıdır. Barışa Azeri ve Ermeni halklarının hava ve su gibi ihtiyaçları vardır” denildi.

‘ESAS POLİTİKA ARABULUCULUK OLMALI’

“Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana Kafkasya’da devam eden çatışmaların ve savaşların son bulması, barışın sağlanması için Türkiye dâhil bütün komşu ve çevre ülkeler diyalog ve müzakereyi teşvik etmelidir” mesajı verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu sorunun siyasi çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk Grubu daha fazla inisiyatif almalıdır. Arabuluculuk esas politikamız olmalıdır. Barış ve diplomasi, sorunların çözümünün esas yolu olmalıdır.”

‘HER İKİ TARAFI DA MASAYA OTURTACAK ADIMLAR ATILMALI’

“Müzakere ve siyasi çözüm yöntemleri maalesef uzun yıllardır geri plana itilmiştir. Buna karşılık barışçıl bir dış politikaya öncelik vermek, her iki tarafı da, Azerbaycan ve Ermenistan’ı, masaya oturtacak ve gerilimi azaltacak adımların atılmasına katkıda bulunmak esas olandır.”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, ‘Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını’ kınamıştı.

(HABER MERKEZİ)

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