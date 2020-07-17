Güney Kafkasya ateş hattında

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar sürerken iki ülke de birbirini suçluyor. Çatışmalar 2016’daki “Dört Gün Savaşı”ndan sonraki en ciddi gelişme. Aliyev, Dışişleri Bakanını görevden aldı. Emekli Tümamiral Ertürk, Kafkasya’ya girmek isteyen NATO’nun bu sorunları kullanma isteğinin arttığını söyledi

Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki gerginlik devam ediyor. Sınırda dün de yeni çatışmalar meydana geldi, bir Azeri asker yaşamını yitirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkenin kuzey sınırındaki Ermeni köylerinin havan mermileri ve obüs toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni birliklerinin Tovuz reyonundaki Azeri köylerine büyük kalibreli silahlarla saldırmasının ardından sınır yakınlarında çatışma çıktığını açıkladı.

Tovuz’un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinin büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tutulduğu ancak can kaybının olmadığı bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINDI



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait X-55 tipi İHA’nın vurularak düşürüldüğü belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’u görevden aldı. Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR



Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev yaşananlardan Ermenistan’ı sorumlu tuttu. Aliyev, Ermenistan’a karşı askeri seçeneği gözardı etmediklerini dile getirdi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü’yü suçlayarak “Azerbaycan şiddet dilinden vazgeçmelidir” dedi. Gerilimin düşmemesi üzerine Rusya salı günü taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, söz konusu çağrıda “Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaya ilişkin derin bir endişe duyuyoruz” diyerek Minsk Grubu Eş Başkanı Rusya’nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.



Ermenistan–Azerbaycan sınırında gerginliğin tırmanması sonrasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü-KGAÖ, Rusya, ABD, BM ve NATO da tepki vererek itidal çağrısında bulunmuştu. NATO Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, çatışmaları endişeyle izlediklerini duyurdu.

NATO KAFKASLAR’A GİRME NİYETİNDE



Kafkaslar’daki gerilimi değerlendiren emekli Koramiral Türker Ertürk, Ermenistan ve Azerbeycan sınırındaki gerginliğin, çok ciddi gelişmelere gebe olabileceğini söyledi. Azerbaycan’ın Rusya’ya rağmen büyük bir operasyona girmesinin şu anki şartlarda mümkün görmediğini kaydeden Ertürk, “Rusya, himayesi altına aldığı Ermenistan’a destek vermek istiyor. Ermenistan da diaspora sayesinde batı ile ilişkilerini iyi kullanıyor. NATO’nun Kafkasya’ya girme isteği, onun bu sorunları kullanma isteğini arttırıyor. Bölgenin büyük bir bölümünü SSCB’nin arka bahçesi olarak görmeye devam eden NATO, büyük bir çaba göstermeden bu işi çözmek ve bu vesileyle de bölgeye yerleşmek isteyecektir” dedi.



Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise şöyle konuştu: “Azerbeycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gerilim Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Bu bölgelerdeki vekâlet savaşının Kafkasya’ya sıçraması tesadüfi değil. Libya’da olduğu gibi Kafkasya’da da Rusya’nın varlığı önemli bir faktör olarak ortada duruyor. Sıcak bir savaşın çıkma olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum. Bu topyekün bir savaşa dönüşemez. Fakat, dönem dönem çatışmaların çıkmasına ortam hazırlayacak konum, Kafkasya’da hep mevcut. Burada herhangi bir sıcak savaş durumunda, meselenin Azerbeycan-Ermenistan çatışmasından çıkıp, daha büyük bir sonucu olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin Azerbeycan’a silah sattığı, Rusların tümenlerini konumlandırdığı bir durumda, iki halkın savaşından ötesine taşınacaktır. Burada çıkan çatışmalar, Libya’da olduğu gibi Rusların gözdağı verme isteğinin bir yansımasıdır. Bu, bu dönem Rusların konjonktürel olarak siyasi bir tercihidir.”

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ÇATIŞMALAR PAZAR GÜNÜ BAŞLADI

İki ülke arasında 12 Temmuz pazar gününden bu yana tansiyon yükselmiş durumda. Çıkan çatışmalarda şimdiye kadar aralarında bir generalin de bulunduğu 11 Azeri asker ve bir sivil, Ermenistan tarafında da 4 kişi hayatını kaybetti.



Pazar günü sınırın Tovuz bölgesinde çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Salı günü de devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan tümgeneral Polad Gaşimov ile birlikte 7 asker yaşamını yitirmişti. Dün de bir Azeri asker yaşamını yitirdi. İki ülke arasında 2016 yılından bu yana ilk kez şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

https://www.birgun.net/haber/guney-kafkasya-ates-hattinda-308636