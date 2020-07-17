Fransa Parlamento parti gruplarından ortak açıklama: “Ermenistan’a destek vermek, yaşam hakkına destek vermektir”

Fransa Parlamentosu’ndaki tüm siyasi gruplar, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaş eylemlerini ortak bir açıklamayla kınadı.

Azerbaycan’a karşı Ermenistan’a destek verilmesinin, “yaşam hakkına destek vermek” anlamına geldiğini vurgulayan açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı için, yıllardan beri açıkça Ermeni karşıtlığıyla yetiştirilen halkının, petrol fiyatlarının düşmesinden de kaynaklanan hayal kırıklıklarını, kalıtımsal düşman olarak algılanan komşu halka yönlendirilmesi çok elverişlidir” yorumu yapıldı.



Birçok milletvekilinin imzasını taşıyan açıklamada, Ermenistan topraklarının Azerbaycan tarafından hedeflenmesiyle, bölgede Ermeni varlığının yok edilmesini amaçlayan Azeri rejimi için Dağlık Karabağ meselesinin basit bir bahane olduğunun açıkça gözler önüne serildiği vurgulandı.



Ermenistan–Azerbaycan sınırında gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını dile getiren Fransalı milletvekililer, Türkiye tarafından Azerbaycan’a destek verilmesini de eleştirildi.

Açıklamada, “Kıbrıs ve Suriye Kuzeyi’nin işgalinden, Libya’ya kaba müdahaleden sonra Güney Kafkasya’ya Türkiye’nin tehlikeli müdahalesi, bölgesel barış için yeni bir tehdittir ve dolayısıyla Fransa ve Avrupa Birliği’nin çıkarlarına karşı yeni ve tehlikeli bir tacizdir” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/17/Fransa-Parlamento-Ermenistan-Azerbaycan/188447