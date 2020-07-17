Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan’dan Ermenistan’a destek: “Yanınızdayım”

Ermenistan’ın Milli Futbol Takımı’nın kaptanı, “Roma’da forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Ermeni askerlere ve Ermenistan’a desteğini bildirdi.

“Facebook” üzerinden bir paylaşan Mkhitaryan, “Son günlerde vatanımızın sınırlarında yaşanan gerginliğe ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasına dair haberleri büyük endişeyle izliyor, hayatları pahasına vatanımızı kahramanca koruyan cesur askerlerimize desteklerimi bildrimek istiyorum.



Kahraman şehitlerimizin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor, yaralıların acil iyileşmesi için dua ediyorum.



Vatanımıza barış diliyorum.



Yanınızdayım! Heno.” ifadelerini kullandı.



Hatırlanacağı üzere, 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırdı. Ermeni sivil yerleşim yerlerini günler boyunca hedef alan Azerbaycan, Ermeni köylerinden birninin kreşini bile bombalamaktan çekinmedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/17/Ermeni-futbol-yıldızı-Mkhitaryan-Ermenistan/188387