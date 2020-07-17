Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yla ilgili yurt dışından gelen tepkiler bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin yurt dışından gelen tepkilere dair, “Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz” kelimelerini sarf etti.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“TEPKİLER BİZİ BAĞLAMAZ” DEDİ

Ayasofya Camisi’nin 24 Temmuz’daki açılışıyla ilgili davet kısmının tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu ifade eden Erdoğan, gerekli olan davetlerin bu kurum tarafından yapılacağını söyledi. Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen tepkilere ilişkin de şunları söyledi:

“Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Tabii olumlu tepkiler de var olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten görüştüler. Ben de kendilerine gerekli olan cevapları verdim. Bırakın olumlu olumsuz, Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Öyle zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için ve böyle bir kararı da gerek Danıştay 10. Dairemiz ve gerekse şahsımın onayıyla birlikte bunun yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi. Bu yerine getirildi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz, memnunuz. Kimse ‘Bu siyasi bir retoriktir, siyasi bir yaklaşımdır.’ gibi basit yaklaşımların içerisine girmesin.”

“KURBAN BAYRAMI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULAMAK ZOR”

Kurban Bayramı’nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz” diye konuştu.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilime dair de konuştu ve “Tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan’ın işgali yıllara, 10 yıllara sari. İşte şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan’ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor, oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen, özellikle topraklarının müdafaası adeta kendi halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Bunu atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan’a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz.” dedi.

ERDOĞAN, LİBYA POLİTİKASININ DEVAM EDECEĞİNİ İFADE ETTİ

Libya ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Biz şu ana kadar Libya’da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da Libya’da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz, ettiriyoruz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmamızı Libya’yla yaptık. Yeni bir anlaşmayı da Birleşmiş Milletler’i de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Mısır’ın burada attığı adımlar özellikle darbeci Hafter’in yanında bunların yer alması bir defa illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor. Darbeci Hafter’in yanında yer alanlarla meşru Serrac yönetiminin yanında yer alanların bir mücadelesi burada devam ediyor” diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATININ FONA DEVRİ

Kıdem tazminatının fona devri hakkında sorulan soru üzerine ise Erdoğan, “Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz gerek Bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil” sözlerini sarf etti. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi