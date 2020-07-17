Beyrut’tan sınıra: Diaspora Ermenileri, Ermenistan sınırlarını korumaya hazır olduklarını bildiriyor

Ermeni “Jamanak” gazetesi, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınır hattında gerginliğin tırmanması nedeniyle Ermeni Diasporası’nda birtakım gönüllü grupların oluştuğunu ve vatanı korumak üzere Ermenistan’a gelmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Lübnan’lı kendi kaynağına atıfta bulunan gazete, “Beyrut’ta, savaş deneyimi olan ve Sovyet ürteimi silahları kullanabilen kişilerden oluşan birkaç gönüllü grup oluşturuldu” iafadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/17/Ermeni-Diaspora-Beyrut/188421