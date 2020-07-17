Amerikalı Ermeni ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Azerbaycan’ın saldırısını kınadı: Soydaşlarım için dua ediyorum – Ermenistan Kamu Radyosu

Amerikalı Ermeni ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, Twitter sayfası üzerinden Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan olaylara değindi.

Kim Kardashian şöyle yazdı: “Azerbaycan Birleşmiş Milletler’in Ateşkes çağrısını ihlal edip Ermenistan’a saldırdı. Oysa küresel pandemi hala devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan Ermeni halkının altyapıları hedeflendi. Şimdi de Azerbaycan Ermenistan’ın Nükleer Santralini vurmakla tehdit ediyor.

Uluslararası camianın karışması ve bütün politik ile diplomatik önlemlerden yararlanarak bu çatışmanın körüklenmesini ve kayıpları önlemesi gerekir. Ben soydaşlarım ve bu çatışmanın yaşandığı sınırda bulunanlar için dua ediyorum. Ve pandeminin zaten zor olan koşullarında bu çatışmayı barış yoluyla düzenlemeye çağırıyorum.”

Kim Kardashian’ın yaptığı açıklamaya göre ABD Kongresi, önümüzdeki hafta Ulusal Savunma Yasası’nda değişiklikler yapmayı öneren tasarıyı ele alacak. Bu tasarı uyarınca Azerbaycan’a askeri yardım yasaklanacak.

Kardashian: “Senatörlerinize ve temsilcilerinize Ermenistan’ı destekleme çağrısı yapmanızı rica ederim” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu