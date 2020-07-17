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ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՈՒԽՏԻ ՕՐԵՐԸ / KİLİSELERİN HAFTAİÇİ ZİYARET GÜNLERİ

2020-07-17

1. Ս. ՓՐԿԻՉ ՄԱՏՈՒՌ, ԵՏԻԳՈՒԼԷ – 
SURP PIRGİÇ MADUR, YEDİKULE
ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PAZARTESİ

2. Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԷՅՕՂԼՈՒ  
SURP YERRORTUTYUN KİLİSESİ, BEYOĞLU
ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 00:00 – 00:00
SALI

3. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԿԻՒՏԱՐ 
SURP GARABED KİLİSESİ, ÜSKÜDAR
ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
SALI

4. Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԱՄԱԹԻԱ
SURP KEVORK KİLİSESİ, SAMATYA
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA

5. Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԵՇԻԼԳԻՒՂ
SURP SDEPANOS KİLİSESİ, YEŞİLKÖY
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA

6. Ս. ԳՐ. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, KUZGUNCUK  
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA

7. ԾՆՆԴ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԱՔԸՐԳԻՒՂ
DZNUNT SURP ASDVADZADZNİ KİLİSESİ, BAKIRKÖY  
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE

8. Ս. ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԱԼԱԹ
SURP HREŞDAGABEDATS KİLİSESİ, BALAT  
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE

9. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՂԱԼԱԹԻԱ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, GALATA  
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE

10. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, KINALIADA  
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 21:30 – 23:00
PERŞEMBE

11. Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԱԼԹԸՄԷՐՄԷՐ
SURP HAGOP KİLİSESİ, ALTIMERMER 
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA 


12. Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՖԷՐԻԳԻՒՂ
SURP VARTANANTS KİLİSESİ, FERİKÖY
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA 


13. Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԿԻՒՏԱՐ
SURP HAÇ KİLİSESİ, ÜSKÜDAR  
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA

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