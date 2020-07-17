ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՈՒԽՏԻ ՕՐԵՐԸ / KİLİSELERİN HAFTAİÇİ ZİYARET GÜNLERİ

1. Ս. ՓՐԿԻՉ ՄԱՏՈՒՌ, ԵՏԻԳՈՒԼԷ –
SURP PIRGİÇ MADUR, YEDİKULE
ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PAZARTESİ
2. Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԷՅՕՂԼՈՒ
SURP YERRORTUTYUN KİLİSESİ, BEYOĞLU
ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 00:00 – 00:00
SALI
3. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԿԻՒՏԱՐ
SURP GARABED KİLİSESİ, ÜSKÜDAR
ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
SALI
4. Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԱՄԱԹԻԱ
SURP KEVORK KİLİSESİ, SAMATYA
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA
5. Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԵՇԻԼԳԻՒՂ
SURP SDEPANOS KİLİSESİ, YEŞİLKÖY
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA
6. Ս. ԳՐ. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, KUZGUNCUK
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
ÇARŞAMBA
7. ԾՆՆԴ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԱՔԸՐԳԻՒՂ
DZNUNT SURP ASDVADZADZNİ KİLİSESİ, BAKIRKÖY
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE
8. Ս. ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՊԱԼԱԹ
SURP HREŞDAGABEDATS KİLİSESİ, BALAT
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE
9. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՂԱԼԱԹԻԱ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, GALATA
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 09:30 – 11:00
PERŞEMBE
10. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻ
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ, KINALIADA
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 21:30 – 23:00
PERŞEMBE
11. Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԱԼԹԸՄԷՐՄԷՐ
SURP HAGOP KİLİSESİ, ALTIMERMER
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA
12. Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՖԷՐԻԳԻՒՂ
SURP VARTANANTS KİLİSESİ, FERİKÖY
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA
13. Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻ, ՍԿԻՒՏԱՐ
SURP HAÇ KİLİSESİ, ÜSKÜDAR
ՈՒՐԲԱԹ 09:30 – 11:00
CUMA
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