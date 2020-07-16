Zincirler kırıldı papazlar darıldı

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Lütfi AYHAN

Papa ve papazlar darılmışlar varsın darılsınlar. Müslümanların asırlarca hüküm sürdüğü Endülüs’te (İspanya), Balkanlarda, Doğu Avrupa’da, Kudüs’te … Müslümanlar hâkimiyetlerini kaybedince galip gelen Haçlılar (yani bu gün Ayasofya’ya üzülenlerin dedeleri) Binlerce camiyi ya yıktılar ya da ibadet dışı işler için kullandılar, kullanmaya da devam ediyorlar. ( Halen bazı camiler çok çirkin işler için kullanılmaya devam ediliyor)

Zincirler kırılmalı, Ayasofya açılmalı, müminler sevinmeli, papa ve avenesi üzülmeli idi. Doğru formül de buydu zaten. Yani: Zincirler kırılmalı papa darılmalı idi.

Ayasofya açılmalı Batının gönlü kırılmalı idi.

Ayasofya’da ezan okunmalı, Ak Damar da çan çalınmalı,

Ayasofya açılmalı Müminler sevinmeli Gayri Müslimler üzülmeli,

Ayasofya’da namaz kılınmalı, Notre Dame’de ayin yapılmalı, Ayasofya’nın minarelerinde ezanlar, Aziz Petrus Bazilikasının kulelerinde çanlar çınlamalı,

Ayasofya’nın kubbelerinde aminler, West Minster Manstırının kubbelerinde Piyano sesleri yankılanmalı idi.

Ayasofya’nın duvarlarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin… Levhaları; Kemerlerinde rabbimizin ayetleri göze çarparken, Duomu Katedralini duvarlarında Hristiyan İkonları bulunmalı idi.

Ayasofya’nın tabanı Allaha secde edecek temiz alınlar için tertemiz halılarla döşenirken, St.Sofia Kadetralinin içi ellerinde dua kitapları ile dua etmeye gelen Hristiyanların oturacağı sıralarla dolmalı idi. Ayasofya’nın içine Müslümanlar ayakkabısız girerken, Bethlehem Kilisesine Hristiyanlar ayakkabıları ile girmeli idi.

Ayasofya’da yükselen minarelere karşılık (tüm kiliselerde olduğu gibi) Brasilia katedralinde de Çan kuleleri olmalı,

Ayasofya’da Kur’an okunurken, Berlin Katedralinde İncil’den dualar okunmalı idi…

1453 ten 1934 e kadar bu fıtri, bu hayata ve tarihe uygun formül işledi. 1934 yılında sebebi henüz tam açıklanamayan saiklerle bu akış durduruldu. Atamız Fatihin “Kılıç Hakkı” olarak aldığı ve adına vakıf kurup Camiye çevirdiği bu kutsal, bu ulu mabet 86 yıl sonra “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” atalar sözü gereği nihayet Miladı 24 Temmuz 2020 Cuma, Hicri 3 Zilhicce 1441 Cuma günü asli hüviyetine rücu edecek. Böylece nasıl ki at koşar, bülbül öter, su akar, kış üşütür, yaz ısıtır, bıçak keser, ateş yakarsa ….Ayasofya’da Cami olarak namazların kılındığı, dört minaresinden beş vakit Ezanların okunduğu, içten ve gönülden duaların yapıldığı, kutsal gecelerde mevlitlerin ilahilerin seslendirildiği bir mekan haline gelecek ve Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptığı beddua da bu ülkenin üzerinden, bu vatanın semalarından, bu milletin omuzlarından kalkacak. İnşallah Rabbimizin yardımı da sağanak sağanak yağacak.

MİLLET OLARAK KENETLENDİK

Bu meselede şükür ki kurumsal olarak CHP, MHP, İP, SP, YRP. Gibi önemli partiler bir araya geldiler. O zaman demekki hem dinen, hem siyaseten, hem kültürel, hem sosyolojik, hem tarihsel gerçekçilik olarak, yapılan bu iş gerçeklere uygun ve hayırlı bir iştir. Varsın dışarıda bazıları ulusun dursun. Onların bu bağrışları bulutlara zarar veremez.

Ülkemizde Ayasofya’nın açılışını içine sindiremeyen küçük bir azınlık vatandaş grubumuz var. Onlar da bu mevzuda kendilerini ikna etmek için şöyle düşünmeli; “… En çok kimler karşı çıkıyor bu işe? Dışarıda Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin tümü, ABD ve Papalık. İçerde ise bazı fetö kalıntıları ve pkk yandaşları. Bu devletlerin ve örgütlerin cemaziyel evvelleri ve bu günkü halleri hepimizce malum değil mi? Öyleyse ben milletimin, tarihimin, adaletin, kültürümün, hakikatin yanında yer almalıyım…”

Bu günleri gösteren Allaha hamd olsun. Ta 1970 lerde gençlik yıllarımda Konya’dan İstanbul’a MTTB’ nin düzenlediği “ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN” mitinglerine giden bir vatandaş olarak, 24 temmuz 2020 nin bizim nesil için ayrı bir heyecanı, ayrı bir gururu vardır. La galibe İllallah.

http://www.hakimiyet.com/zincirler-kirildi-papazlar-darildi-15628yy.htm