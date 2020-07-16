Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’den sürpriz istifa kararı

Son dakika: Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov istifa etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yaptığı açıklamada, Memmedyarov’u sert bir dille eleştirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevinden istifa etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’u eleştirmiş, Memmedyarov’un karışıklık olduğu zaman ortaya çıkmadığını ve Ermenistan‘a dair mevzularla ilgilenmede zayıf kaldığını belirtmişti.

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

ALİYEV SERT ÇIKMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda gerilim başladığında makamında bulamadığı Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’u sert dille eleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, “Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz makamımızdaydık. Başbakan makamındaydı, ben sabaha kadar makamımdaydım. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı makamındaydı. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov

https://www.haberler.com/son-dakika-ermenistan-ile-yasanan-gerilim-13426258-haberi/