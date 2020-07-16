Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın saldırılarını kınadı

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği provokatif saldırılarını kınadı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından edinen bilgilere göre Ermenistan ve Kıbrıs Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Nikos Hristodulidis’e Azerbaycan’ın provokatif saldırılarıyla ve sivil yapılarını hedef aldığına dair bilgiler verdi.

İki ülke Dışişleri Bakanları bölgesel güvenlik ve istikrarına ilişkin konular da ele aldılar.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bu bağlamda Türkiye’nin Azerbaycan’ın saldırgan politikasına tam destek vermesi endişe verici olarak tanımladı ve bunun Türkiye’nin, bölgedeki güvenliğini zedeleyen sıradaki yaklaşımı olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/16/Kıbrıs-Dışişleri-Bakanı-Ermenistan-Azerbaycan/188276