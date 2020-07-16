Garo Paylan: Erdoğan ve bakanları, Ermenistan – Azerbaycan arasındaki yangına benzin dökecek açıklamalar yapıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

TBMM’deki HDP’li milletvekili Garo Paylan, Türkiye’yi Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı alevlendirme ile suçluyor.

Paylan Facebook hesabında şu paylaşımda bulundu:

“Erdoğan ve bakanları, Ermenistan – Azerbaycan arasındaki yangına benzin dökecek açıklamalar yapıyor.

Komşu ülkeler arasındaki gerilimlerde taraf tutmadan, sorunları hakkaniyetle çözmek için çaba göstermeliyiz.

Irkçı ve mezhepçi tarafgirlik bölgesel barışa büyük zarar veriyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu