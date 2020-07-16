TBMM’deki HDP’li milletvekili Garo Paylan, Türkiye’yi Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı alevlendirme ile suçluyor.
Paylan Facebook hesabında şu paylaşımda bulundu:
“Erdoğan ve bakanları, Ermenistan – Azerbaycan arasındaki yangına benzin dökecek açıklamalar yapıyor.
Komşu ülkeler arasındaki gerilimlerde taraf tutmadan, sorunları hakkaniyetle çözmek için çaba göstermeliyiz.
Irkçı ve mezhepçi tarafgirlik bölgesel barışa büyük zarar veriyor.”
Garo Paylan: Erdoğan ve bakanları, Ermenistan – Azerbaycan arasındaki yangına benzin dökecek açıklamalar yapıyor – Ermenistan Kamu Radyosu
TBMM’deki HDP’li milletvekili Garo Paylan, Türkiye’yi Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı alevlendirme ile suçluyor.
Yorumlar kapatıldı.