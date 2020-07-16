Ermenistan Savunma Bakanı: Azerbaycan’ın saldırıları başarısızlığa uğratıldı!

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı’nın Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile temasta bulunup 16 Temmuz saat 03:40’ten beri Ermenistan-Azerbaycan sınırında oluşan durumu ile ilgili bilgiler sundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan’ın belirttiğine göre bakan Tonoyan Azerbaycan tarafının çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Tonoyan, Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına saldırılarının var gücüyle ve tüm imkanlarıyla başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, 16 Temmuz’da yaşanan çatışmalardan dolayı Ermenistan tarafında kayıplar olmadığını bildirdi.

Hatırlanacağı üzere, 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırdı ve şu ana kadar Ermenistan’ın farklı sivil yerleşim yerlerini ve sınır mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, duruma eşdeğer cevap verdiğini duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 15 Temmuz itibarıyla 13 İHA imha ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 14 Temmuz itibarıyla 11 askerinin öldüğünü resmen ilan etmişti. Ermenistan, hasmın saldırılardan dolayı 4 askerinin şehit olduğunu ve 20 askerin de yaralandığını belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI