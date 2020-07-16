Ermenistan Parlamentosu’nun Yezidi Milletvekili Yezidilerin sınır hattına gitmeye hazır olduğunu dile getirdi

Ermenistan Parlamentosu’nun sıradaki oturumunda Parlamento’nun Yezidi milletvekili, iktidarda olan ‘Benim adımım’ (İm kaylı) siyasi ittifakını temsil eden Rustam Bakoyan Ermenistan’daki Yezidi toplumunun Azerbaycan’ın provokatif eylemlerini kınadığını ifade etti.

Bakoyan, ayrıca, Yezidilerin cephe hattına gitmeye ve Ermeni kardeşleriyle birlikte ülkeyi savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Rustam Bakoyan tüm dünyadaki Yezidileri Avrupa’da, ABD’de ve diğer ülkelerde Ermeni diasorasının yanında durmaya ve Azerbaycan’ın provokatif saldırgan politikasına karşılık vermeye çağırdı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan ise Yezidilerin hep Ermeni halkının yanında durduğunu belirterek iki halk arasındaki kardeşlkik duygularının birçok sınamalardan geçtiğini ve sağlam olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI