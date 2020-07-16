Ermenistan eski savunma bakanı: Türkiye’nin, Azerbaycan’ı kışkırttığı aşikardır – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Armenpress’ haber ajansının basın salonunda yapılan toplantıda konuşan Ermenistan eski savunma bakanı Vagharshak Harutyunyan: “Azerbaycan’da Ermenilere karşı kışkırtılan nefret ortamının bir sebebi de Türkiye’nin politikasıdır” dedi. Vagharshak Harutyunyan’ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin amacı, imparatorluğunu geri getirmektir.

Ermenistan eski savunma bakanı: “Türkiye bugün ne yapıyor? Azerbaycan’da savaş kışkırtıyor ve bu suretle Neo-Osmanlıcılık fikriyle alakalı olan kimi meseleleri çözmeye çalışıyor” diye konuştu.

Azerbaycan’ın savunucusu olarak meydana gelen Türkiye, gerekirse kan döktürmeye hazır olduğunu da ilan ediyor.

Vagharshak Harutyunyan: “Türkiye Milli Savunma Bakanının açıklamasını dikkate almamız gerekir. Buna göre Türkiye Azerbaycan’a askeri yardım göstermeye hazırdır. Niye peki? Ermenistan mı Azerbaycan’a saldırdı? Türkiye’nin, Azerbaycan’ı kışkırttığı aşikardır” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu