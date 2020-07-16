Ermenistan eski savunma bakanı: Türkiye’nin, Azerbaycan’ı kışkırttığı aşikardır – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Armenpress’ haber ajansının basın salonunda yapılan toplantıda konuşan Ermenistan eski savunma bakanı Vagharshak Harutyunyan: “Azerbaycan’da Ermenilere karşı kışkırtılan nefret ortamının bir sebebi de Türkiye’nin politikasıdır” dedi. Vagharshak Harutyunyan’ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin amacı, imparatorluğunu geri getirmektir.
Ermenistan eski savunma bakanı: “Türkiye bugün ne yapıyor? Azerbaycan’da savaş kışkırtıyor ve bu suretle Neo-Osmanlıcılık fikriyle alakalı olan kimi meseleleri çözmeye çalışıyor” diye konuştu.
Azerbaycan’ın savunucusu olarak meydana gelen Türkiye, gerekirse kan döktürmeye hazır olduğunu da ilan ediyor.
Vagharshak Harutyunyan: “Türkiye Milli Savunma Bakanının açıklamasını dikkate almamız gerekir. Buna göre Türkiye Azerbaycan’a askeri yardım göstermeye hazırdır. Niye peki? Ermenistan mı Azerbaycan’a saldırdı? Türkiye’nin, Azerbaycan’ı kışkırttığı aşikardır” şeklinde konuştu.
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