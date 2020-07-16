Ermenistan, Azerbaycan’ın kurbanları ve yaralıları savaş alanından almasına izin verecek, ancak bir şart var – Ermenistan Kamu Radyosu

Gene saldırılara geçen Azerbaycan tarafının özel birimleri kayıplarla geri püskürtüldü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, düşmanın kurbanları ve yaralılarını savaş alanından almasına izin vereceği şartlarını belirten resmi bir açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan’ın resmi Facebook hesabında şu paylaşım yapıldı:

“Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından uygun ateşkes şartlarının sağlanması durumunda, Ermeni tarafı Azerbaycanlı kurbanlar ile yaralıları savaş alanından tahliye edilmesine izin vermeye hazır.” Ermenistan Kamu Radyosu Share this: Twitter

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