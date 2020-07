Ermeni Silahlı Kuvvetleri birimleri, karşı tarafın tankını ve topçu birliklerini vurdu (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan’ın yaptığı açıklamaya göre Ermeni Silahlı Kuvvetleri birimleri, karşı tarafın tankını ve topçu birliklerini vurdu. Zira bunlardan Ermeni kasabaları bombalanıyordu.

Daha önce duyurulduğuna göre bu gece saat 03:40 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, karşı tarafın hareketliliğini farketti. Ermeni Ordusu birimleri, karşı tarafın sabotaj girişimini önledi.

‘Ermenihaber’e göre ise Bayan Stepanyan, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin birimleri, Azebaycan tarafından yapılan bütün sabotajları betaraf ediyor. Bu saldırı dün 00:15’ten beri sağlanan kırılgan ateşkesin ilk büyük ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Daha sona Bakanlık Sözcüsü, çatışmalardan dolayı Ermenistan tarafında kayıpların olmadığını bildirdi.

Հայկական ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի տանկ, հրետանային և ականանետային մարտկոցների կրակային դիրքեր, որոնցից հրետակոծվում էին մեր բնակավայրերն ու դիրքերը:Подразделения вооруженных сил Армении подбили танк противника и уничтожили огневые позиции минометных и артиллерийских батарей, откуда велся огонь по нашим населенным пунктам и позициям.The Armenian units destroyed an enemy tank and artillery and mortar positions that were shelling our settlements and positions. Gepostet von Shushan Stepanyan am Mittwoch, 15. Juli 2020

Ermenistan Kamu Radyosu