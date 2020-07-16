Ermeni ordusu Azerbaycan’a ait bir tankı imha etti, topçu mevzilerini ise susturdu

Dün ara verilen saldırılarına yine başlayan Azerbaycan ordusunun ağır kayıpları var. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook paylaşımında hasmın gecede teşebbüs ettiği saldırılarında Ermeni tarafının verdiği karşılık sonucu 1 tane tank kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Ermenistan’ın yerleşim yerlerini ve mevzilerini bombalayan Azerbaycan topçu mevzileri de susturuldu. Stepanyan olayı kanıtlayan bir görüntü de paylaşımına eklemiş. Daha önce Stepanyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin keşif timinin gece saat 03:40 sularında sızma girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Stepanyan yaptığı açıklamada “Sıcak çatışmalarda Azerbaycan keşif timinin kayıplar vererek geri püskürtüldüğü” bildirmişti. https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/16/Ermeni-Azerbaycan-tank/188326 Share this: Twitter

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