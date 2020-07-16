“Dışişleri’nin açıklamasından sonra Türkiye ilk kez Ermenistanl’a doğrudan konuştu”:Türkolog

16 Temmuz’da Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu açıklamasını Ermenihaber’e değerlendiren türkolog Anahit Veziryan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’a son 30 yılda ilk kez doğrudan cevap verdiğine dikkat çekti.

Veziryan’a göre, bölgede taraflı, dengesiz bir politika yürüttüp bölgesel barış ve istikrarı engelleyen Türkiye’nin 30 yıllık tutumunun değiştirmesinın nedeni, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Ortadoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika’daki istikrarsızlığa getiren politikasını ve orada yaşayan insanlar için bu politikanın ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçları olduğunu işaret eden açıklamasıdır.

Veziryan “Türkiye Dışişlerinin açıklamasında yer alan yanlış, asılsız, inkarcı, dengesiz, bazen diplomatik etiketine aykırı ifadelerin kullanılması, Türkiyenin kendine yönelik Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın sözlerine tamamen kabul ettiğini gösteriyor.

Komşuları suçlamadan önce, Türkiye bölgesel barış ve istikrar uğruna önce tek taraflı tutumlarından vaz geçmeli ve komşu ülkelerle ilişki kurmayı öğrenmelidir.” sözüne ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI