Azerbaycan merkezli haber sitesi Afganistan savaşında çekilen videoyu Azerbaycan ordusunun başarısı olarak sunuyor (video)

Merkezi Bakü’de bulunan Haqqin.az haber sitesi 12-14 Temmuz arasında Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlar hakkında uydurma haberleri yayınlayarak Azerbaycan halkını yanlış bilgilendiriyor.



Bu kez haber sitesi 10 askeri taşıyan bir askeri aracın imha edildiğini görüntüleyen videoyu paylaşıp, aracın Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu idda etmerek Ermenistan yönetiminin kayıplarını sakladığını yazmıştı.

“Bilgi Denetim merkezi” Azerbayan merkezli sitenin yayınladığı videoyu inceleyerek ilginç detaylar ortaya çıkarttı. Video’nun en az 2019’da internete yüklendiği ve büyük olasılıkla Afganistan’da çekildiği hakkında bilgilere ulaşıldı.



Temmuz 2020’de Haqqin.az’ın yayınladığı video

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/16/Azerbaycan-haqqin1/188229