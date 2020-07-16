Azerbaycan: Ermenistan, füzelerimizin Metzamor Nükleer Santraline ulaşabileceğini unutmamalı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından Mingeçevir barajını vurma tehdidini değerlendirdi.

Dargahlı, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan ordusunun elindeki en modern füze sistemlerinin yüksek bir hassasiyetle Metzamor Nükleer Santrali’ni vurma yeteneğine sahip olduğunu unutmamalı. Bu, Ermenistan için büyük felakete yol açar” ifadesini kullandı.

Dargahlı, “Mingeçevir barajının bulunduğu coğrafya, yapılan müstahkem çalışmalar ve elimizdeki hava savunma sistemleri düşmanın stratejik tesisimizi vurmasına izin vermez” diye ekledi.

Sputnik Türkiye