‘Ayasofya’da uydunuz, cemevlerinde de uyun’

Zeynel Özen: Ayasofya’da uydunuz, cemevlerinde de uyun

HDP’li Zeynel Özen, Meclis’te yaptığı konuşmada “Danıştay’ın cumhuriyetle hesaplaşan Ayasofya kararını uygulayan yetkililer neden yargının cemevleriyle ilgili kararlarını uygulamıyorlar?” diye sordu

Zeynel Özen.

DUVAR – HDP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Zeynel Özen, Danıştay kararını gerekçe göstererek Ayasofya’nın statüsünü müzeden camiye çeviren iktidara Alevilerle ilgili yargı kararlarına da uymasını istedi. “Alevilerin ne toprak ne bayrak talebi var bu ülkede, yurttaşlık görevlerini eksiksiz yerine getirirler ama biz ne kamuda varız ne de yasalar karşısında eşitiz” diyen Zeynel Özen şöyle konuştu:

AYRIMCILIĞA SON VERİN: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtayın bugüne kadar cemevlerini ibadethane statüsünü tescil eden yargı kararlarının hiçbiri uygulanmadı. Danıştay’ın cumhuriyetle hesaplaşan Ayasofya kararını uygulayan yetkililer neden yargının cemevleriyle ilgili kararlarını uygulamıyorlar. Yargı kararları, Alevi çocuklarına egemen inancın, teolojinin dayatıldığı, zorunlu din derslerinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu birçok kez hükmetti. Bugüne kadar bu mağduriyetlerin giderilmesi için açılan davaların tamamı müspet yönde sonuçlanmasına rağmen hiçbir değişiklik olmadı. Ayrıca dünya Alevi, Bektaşilerin kutsal inanç mekânı Hacı Bektaş Veli Dergâhı, Ayasofya’da olduğu gibi yıllardır izne tabii tutularak turistik bir müze olarak kullanılmaktadır. Yargı kararlarını işlerine gelince tanıyan bu iktidarı ayrımcılığa son vermeye çağırıyoruz.

YARGI KARARLARINDAN İKİ ÖRNEK: Arkadaşlar Yargıtay, AİHM kararlarını okumayacağım burada. Ama bir Yargıtay bir de Danıştay kararı size okuyacağım: Temmuz 2017’de Danıştay 13. Dairesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ilkesine uygun hareket edilmesi gerektiğine, ayrımcılığın yasaklandığına, ibadethane olarak açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına karar vermiştir. Yine, Yargıtay 2018’de, cemevlerinin ibadethane olduğuna, elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesine karar vermiştir. Fakat bu kararların hiçbiri pratikte uygulanmamıştır. Buna güzel bir örnek vereceğim size: Diyarbakır Pir Sultan Cemevi, iki yıldan beri elektriği kesik; ve daha yeni Alevi canlar bu parayı toplayıp ödediler ve cemevinin elektriğini, suyunu açtırdılar.

KAMUDA ALEVİ KALMADI: Değerli canlar, şimdi, bu kürsüde çok hamaset konuşmaları olur: ‘Kürt-Türk kardeştir’, ‘Alevi-Sünni kardeştir’… Kardeş olmak istiyoruz, biz de kardeş olmak istiyoruz ama eşit yurttaşlık temelinde kardeş olmak istiyoruz arkadaşlar. Alevilerin ne toprak ne bayrak talebi var bu ülkede, yurttaşlık görevlerini eksiksiz yerine getirirler ama biz ne kamuda varız ne de yasalar karşısında eşitiz. Geçen gün -İçişleri Komisyonu üyesiyim- İçişleri Bakanı Yardımcısı’na bir soru sordum, dedim ki: ‘Kamuda Alevileri temizlediniz, Alevi kalmadı, TSK’de de kalmadı…’ Ali Tatar bunların en güzel örneğidir, bir Alevi’dir. Yapılan iftiraya dayanamadı, intihar etti arkadaşlar gururundan dolayı.

NE MÜDÜR VAR NE VALİ: Diğer taraftan, şunu sordum ben İçişleri Bakan Yardımcısı’na: ‘Bir emniyet müdürü, bir vali var mı Alevi?’ Dedi ki: ‘Ben bu soruya cevap veremem, vermem.’ Veremez çünkü yok. Ne bir emniyet müdürü var ne de bir vali var. Alevilerin bu talepleri ana sütü kadar helal taleplerdir. Eğer bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunuyorsanız ve kardeş olmak istiyorsanız bu hakları verirsiniz. Şöyle bir şey olmaz: Biz kardeşiz, ben büyük kardeşim, siz küçük kardeşsiniz istediğim zaman seni tokatlarım. Böyle bir kardeşlik istemiyoruz. Biz, yasalar karşısında eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Onun için değerli milletvekilleri, bu konuşmaları her gün dinleyeceksiniz. Her çıktığımda da söyleyeceğim eğer bu utançtan kurtulmak istiyorsak AİHM’in, Yargıtay’ın, Danıştay’ın verdiği kararları uygularsınız. Aleviler de eşit yurttaşlık hakkına sahip olur. (HABER MERKEZİ)

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