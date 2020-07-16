Atina’nın atadığı Müftü: Ayasofya Hristiyan Kilisesi olarak kalmalı

Yunan hükümeti tarafından atanan ve Batı Trakya Türklerinin kabul etmediği Gümülcine Müftüsü Halil Cihat, Ankara’nın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının Trakya’da gerginliğe neden olabileceğinden korktuğu için kışkırtıcı ve yanlış olduğunu söyledi. Atanmış Müftü, ‘Ayasofya Hristiyan Kilisesi olarak kalmalı’ dedi.

Yunan hükümeti tarafından atanan ve Batı Trakya Türklerinin kabul etmediği Gümülcine Müftüsü Halil Cihat, Ankara’nın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının Trakya’da gerginliğe neden olabileceğinden korktuğu için kışkırtıcı ve yanlış olduğunu söyledi.

Atanmış müftü Halil Cihat, Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunu hatırlattı.

Yunan hükümetine övgüler yağdıran müftü Cihat, Flash 99.4 radyo istasyonuna verdiği demeçte, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararına tepki göstererek, “Yunanistan’da elbette bu demokratik ülkede yaşıyoruz, burada bölgemizde camilerimiz açık ve her gün dua ediyoruz, sorun yok, ama bununla karar, bundan böyle Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında nefret olacağından korkuyorum… Aramızda topluma zarar verecek fanatikler olabilir. Başka bir deyişle, bu karar doğru değildi” dedi.

Ayasofya’nın bir Hıristiyan kilisesi olduğunu, adından da anlaşılacağı gibi bir Hıristiyan kilisesi olarak kurulduğunu ve 1000 yıldan fazla bir süredir Hristiyanlara hizmet ettiğini vurgulayan atanmış müftü Halil Cihat, “Şimdi bu kararı vermenin anlamı nedir? Gerekirse başka bir yere bir cami inşa edilebilir ve Ayasofya’nın yanında Sultan Ahmet Camii adı verilen Sultanahmet Camii vardır. Doğru karar değildi. Kiliselerin camiye dönüştürülmesi İslam’ın ilkeleriyle uyumlu değil” dedi.

Gümülcine atanmış Müftüsü, Hıristiyan tapınaklarının camilere dönüştürülmesinin İslam’ın ilkelerine aykırı olduğunun altını çizdi ve, “Kuran İslamı ilkesine uygun değil, Peygamberimizin takipçileri de kiliseleri camiye dönüştürmedi. “Bu olmadı,” dedi.

Müftü Cihad, Ayasofya’nın söylediği gibi tarafsız bir yer olarak müze olarak kalması gerektiğini belirterek, “UNESCO’da da kayıtlı olduğu için bir dünya mirası. Bunun ötesinde, bu karar bize nefretten başka bir şey getirmiyor, kışkırtıcı bir karardır. Herkes başkalarının dinine saygı duymalı ve uyumlu bir birliktelik olmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz” dedi.

Atanmış Müftü Halil Cihad’ın, Avrupa’nın tek camisi olmayan başkenti Atina’nın olduğu konusunda yorum yapmaktan kaçandığı gözlendi.

Kaynak: skai.gr

Çeviri: Feyza Akyıl

https://www.timeturk.com/atina-nin-atadigi-muftu-halil-cihat-ayasofya-hristiyan-kilisesi-olarak-kalmali/haber-1564972