Yunanistan’da Kiliseler İçin Karantina Önlemleri 21 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

Yunanistan’da karantina tedbirlerini belirleyen Ortak Bakanlar Kararı’nın sona ermesine bir gün kala Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, önlemlerin 21 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını belirten yönerge yayınladı. Açıklamada,‘‘06.06.2020’den 09.07.2020’ye kadar geçerli olan halk sağlığını koruma amacıyla ibadethanelerde geçici tedbirlerin uygulanması kararı 21.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır’’ ifadeleri yer aldı.

Tedbirler kapsamında kiliselerde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmak koşuluyla her 5 metrekarede bir kişinin bulunmasına izin veriliyor. Kilise 500 metrekareden büyük olsa bile, tek seferde sadece 100 kişinin girebilir. Aynı uygulamada manastırlar için de geçerli.

Yunanistan Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, genişletilmiş tedbirleri görüşmek amacıyla bir araya geldi. Atina Başepiskoposu Ieronymos, ‘‘Kilise her şeyi güçle yapıyor. Yaptı ve yapmaya devam edecek’’ dedi. Kilisenin haksızlığa uğrayıp uğramadığı konusunda soru yöneltilen Başepiskopos, ‘‘İnsanları kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Kilise için en üstün yasa budur’’ ifadelerinde bulundu.

Filippi Metropolü Stephanos, alınan önlemlerin kilise aleyhinde olduğunu düşünmediğini belirterek, ‘‘Her şey kişisel sorumluluk ışığında yapılmalı. Sadece Rab için yapılmalı. Hepimiz bir şekilde haksız hareket edebiliriz’’ diyerek, önlem almanın sorumsuzca atılan bir adımdan daha önemli olduğunu belirtti.

Serez ve Nigrita Metropolü tarafından yapılan açıklamada ise, ‘‘Kilise birçok kez bu önlemlerin sadece kiliselerde sıkı şekilde uygulandığını hissetse de, yasalara saygı gösterdi’’ ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinod Sözcüsü Nafpaktos Metropolü Hierotheos, hükümetin Nisan ayında kiliselerin kapalı kalması kararını eleştirerek, ‘‘Kilise nedir? Bir dernek mi? Bir süpermarket mi? Yoksa bir kuaför salonu mu? Süpermarketten veya kuaför salonundan daha mı kötü?’’ sorusunu yöneltmişti. (orthochristian)

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