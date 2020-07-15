PATRİKLİĞİMİZE BAĞLI KİLİSELERİN TOPLU İBADET HİZMETİ VEREBİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Bu talimatnamedeki kuralların yürütülmesi ve denetlenmesinde Kilise Vakıf Yönetim Kurulları ve görevlendireceği personel sorumludur.

Bu talimatname cemaat üyelerinin erişebileceği bir yerde ilan edilecektir.

GİRİŞ:

1. Kilise külliyesine girişler FİZİKİ MESAFE, TEMİZLİK ve MASKE kurallarına uyularak gerçekleştirilecek, mekân terk edilinceye kadar maske kullanımı zorunlu olacaktır.

2. Kiliselerin sokak kapısı girişinde EL DEZENFEKTAN sistemi bulundurulacaktır.

3. Kiliselerin dış avlusuna giriş yapan cemaat üyelerinin ATEŞ ÖLÇÜMÜ yapılacaktır.

4. Görevli personel tarafından giriş yapan cemaat üyelerinin EK’teki form uyarınca “Filyasyon” amaçlı KAYITları alınarak Vakıf Yönetim Kurulları tarafından muhafaza edilecektir.

GENEL KURALLAR:

1. Binadaki tüm kapıların kolları sık aralıklarla dezenfekte edilecektir.

2. Bina içinde kapalı olması gerekli olmayan kapıların AÇIK tutulması sağlanacaktır.

3. Yoğunluk yaşanabilecek ve herkesin dokunmasına açık olan bölümler kullanıma kapatılacaktır.

4. Su sebilleri kullanılamayacak şekilde kapatılacak, ancak kapalı küçük şişe veya kapalı bardak su bulundurulacaktır.

5. Kurallara uymayanların ve/veya diğerlerinin sağlığını tehlikeye atacak davranışlarda bulunanların toplu ibadete katılmasına izin verilmeyecektir.

KİLİSE BİNASI:

1. Kilise kapılarının AÇIK tutulması sağlanacaktır.

2. Kiliseler ibadet öncesi dezenfekte ettirilecektir.

3. Kiliselerin pencereleri devamlı surette AÇIK bulundurulacak, havalandırma ve klimalar kullanılmayacaktır.

4. Kiliseye MASKEsi bulunmayan kişiler alınmayacaktır. İbadet esnasında bunlar çıkartılamayacaktır.

5. Ayin bitimindeki çıkışlarda yığılma olmaması sağlanacaktır.

6. Kilise binalarındaki kapasite belirlenmiş olup oturma düzeni ile ilgili işaretlere uyularak toplu ibadete katılmak gerekmektedir. Resmi ve sağlık kuruluşları tarafından belirlenmiş olan FİZİKİ MESAFE kurallarından dolayı kapasite dışında kimsenin kiliseye alınamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısı ile limit aşımı yapılması mümkün değildir.

AYİNLER:

1. Pazar sabahları sadece Surp Badarak icra edilecek, 09.30’da başlayıp 11.00’de sona erecektir.

2. Pazar günleri dışında, yoğunluğu azaltmak düşüncesiyle, merkezi kiliselerin kendi hafta içi ziyaret günlerinde (EK’li liste) ve yine 09.30-11.00 saatleri arasında Surp Badarak icra edilecektir. Bu bağlamda uzak kiliselere toplu taşımayla ziyaretler teşvik edilmemelidir.

HAĞORTUTYUN:

Pazar günleri ve hafta içi icra edilen Surp Badarak sonunda Hağortutyun verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

1. Surp Badarak’ı sunan din görevlisi, Hağortutyun vermeden önce cemaatin göreceği bir şekilde ellerini yıkayacaktır.

2. Hağortutyun almak isteyenler baştan Surp Badarak’ta hazır bulunmalıdırlar. Hağortutyun almak üzere yaklaşanlar ortadan tek sıra halinde gelecekler ve fiziki mesafeye dikkat edeceklerdir.

3. Hağortutyun almak üzere yaklaşan kadınlar kendi başörtülerini beraberlerinde getirmek durumundadırlar (sağlık nedenleriyle, kilisede yedek başörtüsü bulundurulmayacaktır).

4. Yaklaşan her bir kişi ağzını mümkün olduğu kadar geniş açarak başını dik tutacaktır.

5. Din görevlisi her bir kişiden sonra ellerini temizleyecektir.