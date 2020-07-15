PATRİK DOĞDUĞU TOPRAKLARDA

Çetin SEVİM

Fener Rum Patriği BARTHOLOMEOS doğduğu ve çocukluğunu yaşadığı Gökçeada ziyaretinde ilk gün yolu olmayan AGIOS HARALAMBOS Manastırında düzenlenen ayinde dua etti. Manastıra yürürken gevenlerin arasında açan dağ çiçeklerinin kokusu ile çocukluğunu hatırlayan BARTHOLOMEOS çok mutluydu. Pazartesi sabah adadan ayrılacak olan patrik farklı kiliselerde ayinlere katılarak sevenleri ile bir arada olacak.

Pazartesi akşam saatlerinde adamıza gelen Fener Rum Patriği BARTHOLOMEOS, salı sabahı Metropolit Kyrillos SYKİS ile birlikte Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk UZUNOĞLU’nu makamında ziyaret etti.

Akşam saatlerinde doğduğu Zeytinli Köyde bulunan AGIOS HARALAMBOS Manastırında sevenleri ile buluşmak için BARTHOLOMEOS, araç ile gidilemeyen manastıra gidebilmek için uzun bir yolu yürümek zorunda kaldı.

BARTHOLOMEOS’dan önce ayine katılmak isteyenler gevenlerin arasından yürüyerek manastıra ulaşmış ve beklemeye başlamıştı.

BARTHOLOMEOS ve beraberindekiler de geven dikenlerine basmamaya dikkat ederek dağ çiçeklerinin kokusunu çeke çeke manastıra ulaştılar. Manastırda bekleyenler arasında bulunan çocuklara küçük hediyeler veren BARTHOLOMEOS ardından manastıra girerek ayini başlattı.

Araçla gidilecek bir yolu olmamasına rağmen ayine katılmak için gelen kalabalık arasında yaşlılarında bulunması Zeytinli Köyde büyüyen Fener Rum Patriği BARTHOLOMEOS’un ne kadar sevildiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Gideceği güne kadar farklı kiliselerde katılacağı ayinler ile sevenleriyle buluşacak olan Fener Rum Patriği BARTHOLOMEOS pazartesi günü adamızdan ayrılacak.

TÜM FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ GÖKÇEADA’YA HOŞ GELDİNİZ SATIN PATRİK..

https://gokceadaninsesi.com/patrik-dogdugu-topraklarda/