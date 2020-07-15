‘Monte Melkonyan’ Siber Ordusu Azerbaycan donanmasının gizli verilerini kırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Kurtuluş Savaşı Kahramanı ‘Monte Melkonyan’ adını taşıyan Siber Ordusu Azerbaycan Donanmasının gizli verilerini içeren bir platforma saldırdı.

Hacker ekibinin resmi Facebook sayfasına göre, operasyonun sonucunda donanmanın deniz savaşçıları, kaptanları, denizcileri, mühendisleri ve Azerbaycan’ın deniz yapısı ile ilgili diğer insanları içeren bazı gizli verilerini ele geçirdiler.

Bilgi güvenliği uzmanı Samvel Martirosyan, Facebook sayfasında Ermeni hacker takımlarından birinin Azerbaycan’da yaklaşık iki bin hanenin ve ofisin WiFi cihazlarını hacklediğini, DNS ayarlarını değiştirdiğini ve bunun sonucunda kullanıcıların farklı web sitelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Örneğin, “Facebook” veya Haydar Aliyevin kütüphanesinin web sitesinde Ermenistan bayrağının göründükten sonra şöyle yazılır: “Bölgelerimize saldırınızı durdurmazsanız, tüm internet erişiminizi keseceğim.”

Ermenistan Kamu Radyosu