Midilli’deki Valide Camisi’nin onarım çalışmalarının Ayasofya kararı yüzünden durdurulması istendi

Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valisi Costas Moutzouris, Ayasofya müzesinin camiye çevrilmesinin ardından Atina’nın Midilli Adası’ndaki Valide camisindeki restorasyon çalışmalarını durdurmasını istedi.

Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na mektup gönderen Moutzouris, 1,2 milyon euroya mal olması beklenen camideki restorasyon çalışmalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Bölge Valisi, Ayasofya müzesinin, camiye çevrilmesiyle ilgili Türk hükümetinin kararına karşı Atina’nın kayıtsız kalamayacağı görüşünü dile getirdi.

1615 yılında inşa edilen bu cami, 1981 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak ilan edilmiş, ancak o tarihten bu yana burayı korumak için hiç bir çalışma yapılmamıştı.

Euronews