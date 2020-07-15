Ermenistan ordusu, İsrail yapımı ‘Hermes 900’ da dahil Azeraycan’a ait 13 İHA dürşürdü (video)

15 Temmuz’da Ermenistan’nın İjevan şehrinde Savunma Bakanlığı’nın oluşturduğu basın merkezinde açıklamalardan bulunan Artsrun Hovhannisyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden çatışmalarda Ermeni tarafının Azerbaycan ordusuna ait 10’u savaş toplam 13 İHA düşürdüğünü duyurdu.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 14 Temmuz’da Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan İsrail yapımı ‘Hermes-900’ İHA’sını düşürdüğünü açıklamıştı. Askeri uzmanlar Ermenistan Silahli Kuvvetlerinin bu operasyonunun eşi görülmemiş olduğunu vurguladı. İsrail Elbit Systems şirketnin ürünü olan Hermes-900’ün dünya çapında ilk kez düşürüldüğü bildirildi.

Değeri 30 milyon dolar olan ‘Hermes 900’, kontrol, hava devriye ve istihbaratı için tasarlanmıştır. Gerektiğinde silahlarla donatılabilir. İsrail yapımı bu İHA, 9000 metre operasyonel uçuş irtifası, 15 kanat açıklığı, 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. İHA’nin düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İsrail’li blogger Aleksandr Lapşin, konuyu Elbit Systems şirketinde çalışan uzman arkadaşıyla ele aldığını bildirdi. Lapşin İsrailli uzmana atfederek şu ifadeleri paylaştı: “Arkadaşımın sözlerine göre sadece mükemmel aptallar ve profesyonel olmayanlar, her ordunun "uçan beyni" olarak nitelendirilen bu İHA’nın düşürülmesine izin verebilir.”

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Savunma Bakanlığı ‘Hermes 900′ İHA’sını imha etme anı görüntülen video paylaştı.

ERMENİ HABER AJANSI