Ermeni Dışişleri: Türkiye’nin duruşu Karabağ çözümüne zarar veriyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin duruşunun Karabağ çatışmasının barışçıl yollarla çözüm sürecine zarar verdiğine inandıklarını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin yanlı ve kışkırtıcı davranışı, Karabağ çatışmasının barışçıl yollarla çözüme sürecine ciddi zarar veriyor ve Türkiye’nin, bu çatışmanın çözümüyle ilgili başta AGİT olmak üzere hiçbir uluslararası sürece dahil edilemeyeceği gerçeğini doğruluyor” ifadesine yer verildi.

Türkiye yönetiminin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimle ilgili açıklamaların Bakü’ye koşulsuz desteğin yanı sıra, Güney Kafkasya bölgesine yönelik açık iddiayı içerdiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin bu iddiaya gerekçe olarak Türkiye’nin bölgedeki ‘tarihi misyonunu’ göstermeye çalıştığına işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin bu tür yaklaşımlarla Ermenistan ve tüm bölgenin güvenliği için tehdit oluşturduğu ve bu tehdide karşı koymak için daha geniş uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202007151042464112-ermeni-disisleri-turkiyenin-durusu-karabag-cozumune-zarar-veriyor/