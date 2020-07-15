Erivan zorbalığı: Ermeniler tarafından yakılan camiler şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor

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Yasemin Asan

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine Ermenistan’dan haddi aşan açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, “Türk yetkililerin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından derin endişe duyuyoruz. Türk yetkililerin bu son kararı, Ayasofya’nın bu önemli misyonuna ve sembolize ettiği şeylere nokta koyuyor” gibi skandal ifadeler kullandı.

Ayasofya kararına dil uzatan Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’da, Hocalı’da sadece masum binlerce sivili katletmedi. Dünyaya takındığı hoşgörü maskesinin aksine İslam başta olmak üzere müslüman yapılarına karşı da kültürel kıyım uyguladı.

Bir dönem Ermeniler tarafından yakılan cami, şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor.

1993 yılından bu yana Dağlık Karabağ’da 62 cami, 927 kütüphane ve 4,6 milyon nüsha tarihi el yazmasının yakıldığı ifade ediliyor. Ermenilerin ayrıca bölgede çok sayıda tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim’i de imha ettikleri belirtiliyor. Ermeni işgali altındaki bölgede, Erivan zorbalığının en çirkin yüzü Ağdam Cami’sinde kendini gösteriyor. Bir dönem Ermeniler tarafından yakılan cami, şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor.

https://www.yenisafak.com/dunya/ermeniler-tarafindan-yakilan-camiler-simdilerde-domuz-ve-inekler-icin-ahir-olarak-kullaniliyor-3549258