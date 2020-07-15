CHP’li Muharrem İnce: Ermenistan, Azerbaycan’a karşı başarılı olamaz

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, sın günlerde tırmanan Azerbaycan- Ermenistan gerginliği hakkında, Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Tovuz bölgesi nedeniyle yaşanan gerginlik, geçtiğimiz günlerde tırmanmış ve aralarında 1 tüm generalin de bulunduğu 7 Azerbaycan askeri, Ermenistan tarafından şehit edilmişti.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce de yaşananlar hakkında, Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

İnce, “Türkiye Cumhuriyeti halkının da Azerbaycanlılar ile beraber olduğunu belirterek, “Hem Azerbaycan’lı Türk kardeşlerimiz hem de yönetim kendi nüfuslarının üzerine 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de sayarak bu saldırıya en ağır karşılık verilmeli ve Ermenistan işgali altındaki topraklar kurtarılmalıdır” dedi.

İnce’nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Diplomasi ve uluslararası hukuka uymak yerine her zaman hukuksuzluk ve nefrete başvuran Ermenistan Azerbaycan’a karşı başarılı olamaz. Kendi halkı yokluk ile boğulan bir ülkenin bu saldırılar sonucunda oluşacak savaşta hiç şansı yoktur. Ayrıca yeni oluşmakta olan dünya düzeninde neredeyse şansları hiç yoktur.

Bu dengeler ile Rusya’dan da destek bulabilme şansları görünmemektedir. Rusya’nın Libya ve Suriye dışında Türkiye ile yeni bir gerginlik başlığı açması ihtimaline güvenen Ermenistan bu fanatik işgalci dürtüler ile gerçekleştirdiği saldırı sonrasında boşa çıkacak daha da yalnızlaşacaktır.

Ayrıca Ermenistan sadece Karabağ’da değil aynı zamanda Azerbaycan’ın beş bölgesinde daha işgalci konumundadır.

Hem Azerbaycan’lı Türk kardeşlerimiz hem de yönetim kendi nüfuslarının üzerine 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de sayarak bu saldırıya en ağır karşılık verilmeli ve Ermenistan işgali altındaki topraklar kurtarılmalıdır.

Son olarak ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbaycan’ın kurucusu Resulzade’ye mesajını hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hem de Azerbaycan’lı can kardeşlerimize bir kere daha hatırlatmak isterim.

“…Men dünyaya senden üç sene erken göz açmışam. Ancag Türk aleminde Türkün bayrağını sen galdırmışsan ve bayrag enmesin deye, men senin elinden alıb Türkiye üzerinde dalğalandırmışam.Enmez demişsen bu bayrag, enmeyecektir”

Kaynak Yeniçağ: CHP’li Muharrem İnce: Ermenistan, Azerbaycan’a karşı başarılı olamaz