Aslı Erdoğan: Ayasofya kararı, Türkiye’nin hala seküler bir ülke olduğunu inanlara kasıtlı bir tokat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, Türkiye’nin hala seküler bir ülke olduğunu inanlara kasıtlı bir tokat” olduğunu söyledi.

Aslı Erdoğan, Ayasofya’nın statü değişikliğiyle ibadete açılmasını Fransız Le Monde gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısı ile yorumladı.

Aslı Erdoğan’a göre, Türkiye’nin almış olduğu bu karar, ülkedeki “Kemalizmin, Fransız modelinden esinlenerek getirmiş olduğu ve Müslüman dünyasında neredeyse tek olan laiklik sisteminin ortadan kaldırıldığının” ispatı oldu.

‘Kemalizm’in bayraktarı CHP bile bu duruma sessiz kaldı’

Türkiye’de bu kararla ilgili toplumun fikrinin alınmadığını belirten Aslı Erdoğan, “Halkın büyük çoğunluğu bu dönüşümü, dikkatleri ekonomik krizden uzaklaştırmak isteyen hükümetin politik bir manevrası olarak görse de, muhalefet partileri, özellikle de Kemalizm’in bayraktarı olan CHP, eleştirilerinde oldukça çekingen veya sessiz kaldı, hatta bazılar da bu değişimi onayladı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, halkın dini duygularını kırmaya cesaret edemediği için muhaliflerin sessiz kaldığını ileri sürdü.

‘Erdoğan, kendini Osmanlı sultanlarının halefi olduğunu ilan etti’

Ayasofya’yı cami yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı modelini sürdürdüğünü belirten yazar, “Erdoğan’ın açıklamalarına bakıldığında, burada sadece Kemalistlere ders vermedi. Dönüşümü ‘fethin son dokunuşu’ olarak niteleyerek, Erdoğan kendini Fatih ve diğer Osmanlı sultanlarının gururlu halefi olarak ilan etti” dedi.

Aslı Erdoğan, “fetih” ifadesinin, galip gelenin ahlaki değerleri görmeksizin, yenilenleri işgal ettiği ve yok ettiği eski bir dönemin terminolojisine veya ideolojisinine ait olduğunu vurguladı.

‘Erdoğan rejimi, artık çağdaş toplumun ahlaki değerleriyle uğraşmayacaktır’

Yenilenlerin ibadethanelerinin dönüşümünün geçmişte yaygın bir uygulama olduğunu ifade eden yazar, “Erdoğan rejimi bundan böyle Osmanlı İmparatorluğu’nun günümüz Türkiye’sinin yeni modeli olacağını ilan etti. Bu rejim artık, Batı’ya ya da çağdaş toplumun ahlaki değerleriyle, ya da genel olarak Batı modernliğinin kavramlarıyla uğraşmayacaktır. Ve artık önemsiz görülen hukuk ve demokrasi gibi ilkeler mutlak gücün fethi, yani büyük fethe engel olmasına izin vermeyecektir” ifadelerini ekledi.

Aslı Erdoğan: Türkiye’ye dönmeyeceğim, yeni bir tutuklama ‘ölüm’ anlamına gelir

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında yargılanan ve 4 buçuk ay tutuklu kalan Aslı Erdoğan’ın, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işlemediği gerekçesiyle 14 Şubat’ta beraatine karar verilmişti.

Beraat kararı sonrası Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Erdoğan, “Mevcut koşullar altında hapis cezası nedeniyle geri dönemem. Başka bir tutuklama benim için ölüm anlamına gelir” demişti.

Euronews