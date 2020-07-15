‘Abdullah Gül’ün Ayasofya telefonunda Erdoğan’dan davet geldi’

Ayasofya’nın Danıştay kararından sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden ibate açılması 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de mutlu etti.

Kararı kişisel Twitter hesabından kutlayan Gül’ün, sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dediği yazıldı.

Esnafhabertv’de yazan, Milli Görüş’ü yakından tanıyan gazeteci yazar Fehmi Çalmuk’un, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Erdoğan’ın görüşmede MTTB döneminde Ayasofya için birlikte eylemlere katıldığı ve uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı Abdullah Gül’ü 24 Temmuz günü cuma namazıyla yapılacak açılışa davet ettiği ileri sürüldü.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) July 10, 2020

Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle 1953 yılında İstanbul’un fethi kutlamaları başlamıştı. Ancak Ayasofya’nın ibadete açılması konusu 1965 yılında MTTB genel başkanlığa gelen Rasim Cinisli döneminde başladı.

Ayasofya’da namaz eylemi içinde yer alan “Zincirler Kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları atan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o günleri “Ben İstanbul Yönetim Kurulu Üyesiydim. Çok sayıda kültürel faaliyetlerimiz vardı. Bunları organize eden kişilerden birisiydim. Hatıramız çoktu doğrusu. Bir 5-6 yılımız var ki tamamen gecemiz gündüzümüz üniversite olmuş” diye anlatmıştı.

Büyük Doğu’nun Atlıları kitabı ve belgeseli için verdiği röportajda Abdullah Gül şunları söylemişti:

Ahval News