ABD, Azerbaycan’a silah satışını sınırlandırmaya hazırlanıyor

Son yıllarda Azerbaycan tarafından Ermenistan’a yapılan saldırıların ardından ABD Kongresi Temsilciler Meclisi, Azerbaycan’a silah satışını sınırlandıran bazı değişiklikler ele almaya başladı.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nin (ANCA) Başkanı Aram Hamparyan, “Azerbaycan’ın, sınırlar arası saldırıların şiddetini artırdığı ortamda bu değişiklikler Kongre’ye, Aliyev’in saldırganlığını dizginleme imkanını verecek” açıklamasını yaptı.



Kendi dost ve taraftarlarına hitap eden Hamparian, Pazartesi günü (20 Temmuz tarihinde) anılan öneriyle ilgili yapılacak oylamada, Kongre üyeleri Brad Scherman ile Frank Pallone tarafından önerilen değişikliklere destek vermeye çağırdı.



ABD’nin 2021 yılı devlet savunma yasasına değişiklikler getiren bu taslakta, anılan yasa kapsamında Azerbaycan’a savunma alanına ilişkin teçhizat veya hizmetlerin sunulmaması gerektiği vurgulandı, ayrıca Azerbaycan’ın, Artsakh başkenti Stepanakert’ten havalanan veya inen her sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği hatırlatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/15/ABD-Azerbaycan-ANCA-Ermenistan/188139