AB, Ayasofya kararını kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

AB Dışişleri Bakanları’nın toplantısında Ayasofya’nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülmesi kararına kınama geldi.

‘Sozcu.com’a göre AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Cuma gecesi yaptığı açıklamada, karardan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Türkiye’nin İspanya ile birlikte kurucusu olduğu Medeniyetler İttifakı girişimini anımsatmıştı.

Danıştay, 1934 yılında alınan Ayasofya’nın müze olarak kullanılması kararını geçtiğimiz hafta iptal etti. İptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kararname çıkartarak Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya Cami’ndeki ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağı açıklandı.

Ermenistan Kamu Radyosu