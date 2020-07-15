2020 / XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Büyük Ödüller ve Ödül Adayları Açıklandı

2020 / XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Nişan Yaubyan “Mimar Sinan Büyük Ödülü”, Reha Günay ve Mehmet Özdoğan “Mimarlığa Katkı Dalı Ödülü”ne değer görülürken Vedat Dalokay ise “Anma Programı” için seçildi. Yapı, Proje ve Fikir Sunumu dallarında ise toplam 27 eser ödül adayı olarak belirlendi.

2020 / XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamındaki büyük ödüllerin sahipleri ve ödül adayları duyuruldu.

Yapılan başvurular, Zeynep Ahunbay başkanlığında, M. Zafer Akdemir, T. Elvan Altan, A. Sinan Timoçin, Alper Ünlü’den oluşan Seçici Kurul tarafından 12-13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen toplantıda değerlendirildi. Çevrimiçi olarak devam eden görüşmelerin ardından Nişan Yaubyan’ın “Mimar Sinan Büyük Ödülü”, Reha Günay ve Mehmet Özdoğan’ın “Mimarlığa Katkı Dalı Ödülü”ne değer görüldüğü programda, Vedat Dalokay “Anma Programı” için seçildi. Yapı, Proje ve Fikir Sunumu dallarında ise toplamda 96 eserin değerlendirilmeye alınmasının ardından, Yapı dalında 13, Proje dalında 10, Fikir Sunumu dalında 4 olmak üzere toplam 27 eser ödül adayı olarak belirlendi.

Ödül töreni ve sergi açılışı 18 Eylül 2020’de Ankara’da TBB LİTAİ Konukevi’nde gerçekleştirilecek olup ödüle değer görülen eserler, tören sırasında açıklanacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Ödüller

Mimar Sinan Büyük Ödülü

Nişan Yaubyan

Anma Programı (2020-2022)

Vedat Dalokay

Mimarlığa Katkı Dalı Ödülü

Reha Günay, Mehmet Özdoğan

Yapı Dalı Ödül Adayları

Lapseki Hükümet Konağı (İlke Barka, Özgür Bingöl), Troya Müzesi (Ömer Selçuk Baz), Gökçeada Lise Kampüsü (Ali Eray, Pınar Gökbayrak, Burçin Yıldırım), Süper Enerji Ofisi (Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar), Mezitli Belediyesi Hizmet Binası (Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu), Garanti BBVA Bankası Teknoloji Kampüsü (Ali Hızıroğlu, Ertun Hızıroğlu), Silivri Ortaokulu (Semra Uygur, Özcan Uygur), Lucien Arkas Sanat Galerisi (Uğur Yıldırım)

Yapı/Koruma Dalı Ödül Adayları

Cunda Despot Evi (Işıl Zeliha Gençoğlu), Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu (Ayşe Karademir, Süreyya Saruhan)

Yapı/Çevre (Kamusal Alan Tasarımı) Dalı Ödül Adayları

İzmir Tasarım Koridorları (Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu), Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi (Ali Özer, Ahmet Mucip Ürger, Şemsettin Tugay), 270° Sivrihisar (Emre Torbaoğlu, Arif Bıltır, Evrim Akcan)

Proje Dalı Ödül Adayları

Çinimaçin Müzesi (Alper Derinboğaz), Datça Emecik Evleri (Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar), Palanga Keçi Korunağı (Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kampüsü (Enis Öncüoğlu, Önder Kaya, Cem Altınöz), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya (Kerem Yazgan, Begüm Yazgan)

Proje/Koruma Dalı Ödül Adayları

Haldun Taner Sahnesi Restorasyon Projesi (Cafer Bozkurt), Arpaz Beyler Konağı ve Kulesi (Şerife Türk Derin), Zonguldak Üzülmez Kültür Vadisi (Eda Yazkurt Pelenk, Burak Pelenk), Samsun Kalın Demiryolu Hattı Tarihi Köprüleri (Ali Emrah Ünlü)

Proje/Çevre (Kamusal Alan Tasarımı) Dalı Ödül Adayları

Karşıyaka Suyabatan (Evren Başbuğ)

Fikir Sunumu Dalı Ödül Adayları

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması – Konya (Abdurrahman Çekim, Sevilay Uğur Çekim), Solid[IN]k (Ecenur Sezgin), Kabuk (Nizam Onur Sönmez, Derya Uzal, Furkan Balcı, Tevfik Saygın Özcan), Kuton (Ömer Yeşildal, Ayça Yazıcı)

The Circle’dan Genç Mimarlara Açık Çağrı: GEMSS – Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi

Mimarlık ve kültür-sanat platformu The Circle, Türkiye’nin yaratıcı genç mimarlarını GEMSS – Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi’ne davet ediyor. Çağdaş mimarlık ortamında 40 yaş ve altındaki genç mimarlar tarafından üretilen yenilikçi fikir ve projeleri kayıt altına almayı ve geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen GEMSS’e katılım için son başvuru tarihi 16 Temmuz.

The Circle, Türkiye’nin yaratıcı genç mimarlarına, Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi için açık çağrıda bulunuyor. pRchitect ve YAPI Dergisi tarafından desteklenen GEMSS, çağdaş mimarlık ortamında 40 yaş ve altındaki genç mimarların yenilikçi fikir ve projelerini kayıt altına almayı ve geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

GEMSS, genç mimarları ön plana çıkartarak, ulusal ve uluslararası ölçekte seslerini duyurabilmelerini sağlayan bir platform olma misyonuyla yola çıkıyor. İlki Sait Ali Köknar küratörlüğünde düzenlenecek olan GEMSS’in multidisipliner seçici kurulu mimarların yanı sıra mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş sanatçılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşuyor. GEMSS’in 2019 seçkisi, Hafriyat Grubu kurucularından Ressam Antonio Cosentino, CM Mimarlık Kurucusu Mimar Cem Sorguç, M+D Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Dürrin Süer, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Tabanlıoğlu Architects Ortağı Mimar Murat Tabanlıoğlu, Hill International Başkan Yardımcısı Serdar Güçar ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Ulusoy’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek.

Seçilen işlerdeki düşünsel ve kavramsal odak noktalarının kaydını tutarak, mimariye dair çok boyutlu bir arşiv oluşturacak olan seçki, Türkiye’nin mimarlık kültürüne hizmet eden etkinliklerden biri olmayı hedefliyor. GEMSS, seçkide yer alan genç pratiklerin projelerini ve mimari yaklaşımlarını kamuyla paylaşmak ve etkileşime açmak üzere bir sergi ile tamamlanacak. Mimari eser ve yaklaşımların küratoryal bir düzlemde sanatsal öğelerle bütünleşik olarak yer alacağı sergi, seminer, panel ve konuşmalar ile desteklenecek. 5 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında sergilenecek olan işler, kalıcı bir arşiv oluşturmayı amaçlayan The Circle GEMSS kitabıyla mimari literatüre kazandırılacak. The Circle’ın organizasyonuyla uluslararası platformlara da taşınması planlanan GEMSS için son başvuru tarihi 16 Temmuz.

GEMSS’in ilk edisyonunda yer almak için tıklayınız.

Etkinlik Takvimi

Son başvuru tarihi: 16 Temmuz Salı

Sonuçların ilanı: 30 Temmuz Salı

Sergi: 5 Eylül – 12 Ekim

https://yapidergisi.com/2020-xvii-ulusal-mimarlik-sergisi-ve-odullerinde-buyuk-oduller-ve-odul-adaylari-aciklandi/