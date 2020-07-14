Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Ermeni ordusunu kutsayıp dayanışma içinde olduğunu ifade etti

Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi sırasında Ermeni ordusuna yönelik dayanışmasını dile getirdi.

Katolikosun resmi Fasebook sayfasında yayınlanan paylaşımda 1. Aram Ermeni ordusunu kutsadığını ve dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Kilikya Katolikosu aynı zamanda Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile de konuştu ve meydana gelen olaylarla ilgili endişelerini ve düşüncelerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/14/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Ermeni-ordusunu/188007