İran Dışişleri Bakanlığı’ndan barış önerisi

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Abbas Müsavi, Karabağ konusunda İran İslam Cumhuriyeti’nin yaşklaşımının değişmediğini vurguladı.

Devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine ve ihtilafların barış yoluyla normalleştirilmesi gerektiğine önem verdiklerini vurgulayan Müsavi, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında devam eden silahlı çatışmalara değindi.

Müsavi, “Bu iki komşu ülkenin, mevcut soruları barış yoluyla çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, ihtilafın çözülmesine yardım etmeye her zaman hazırdır” yorumunu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI