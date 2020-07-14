Ermenistan: Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda iki askerimizi kaybettik

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda iki askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Ermenistan-Azerbaycansınırının kuzeydoğu kısmında karşı tarafın açtığı ateş neticesinde Binbaşı Gaguş Ambartsumyan ile Yüzbaşı Sos Elbakyan ölümcül şekilde yaralandı” açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/haberler/202007141042453356-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-catismalarda-iki-askerimizi-kaybettik/
İlk yorum yapan siz olun