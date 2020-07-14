Dünya Ermenileri Katolikosu II. Garegin’den Türkiye yöneticilerinin, Ayasofya Katedrali’ni camiye dönüştürme kararına tepki – Ermenistan Kamu Radyosu

Dünya Ermenileri Katolikosu II. Garegin, Türkiye yöneticilerinin müze olan Ayasofya Katedrali’ni camiye dönüştürme kararına tepki verdi. Dünya Ermenileri Katolikosu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ana Taht Kutsal Ejmiadzin, 10 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ortodoks Kilisesi ve Hristiyan Dünyasi için önem taşıyan Ayasofya Katedrali’ni müzeden camiye dönüştürme kararını esefle öğrendi.

Hristiyan kuruluşları, Kiliseleri ve siyasi önderlerin çağrılarına rağmen Türkiye hükümeti, tek taraflı ve kınanmaya layık bir karar alarak ülkesinde milli ve dini azınlıkların haklarını ihlal etmiş oldu. Milyonlarca Hristiyanın çağrılarının ihmal edildiğini ve bu katedralin UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde yer almış olmasının bile görmezden gelindiğini esefle kaydetmekteyiz.

Türkiye hükümetinin bu eylemi, asırlar boyunca Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri tarafından Ermeni ve başka Hristiyan uluslarının mabetlerinin yokedilişine dair ağır çağrışımlar uyandırıyor.

Ermeni Apostolik (Gregoryen) Kilisesi ve Ermeni halkı, Osmanlı’da Soykırım dehşetini yaşamış olan bir millet olarak Ortodoks kardeşlerinin acısı ve endişesini paylaşıyor. Ermeni Apostolik Kilisesi, dinler arası anlayış ve diyalog sürecine büyük bir zarar veren Türkiye hükümetinin bu kararını kınayarak, kararı değiştirme çağrısında bulunuyor.

Tek taraflı olarak alınmış olan bu karar nedeniyle ortaya çıkan bu zor durumda Konstantinupolis (İstanbul, Fener) Rum Patriği Bartholomeos’u ve Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kardeşlerimizi destekliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu